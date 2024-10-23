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ФСБ получит прямой доступ к информации о смене имен

Источник:
«Парламентская газета»
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Сведения, которые хранят органы ЗАГС, станут доступны не только для Минздрава, МВД, Росстата, но и Федеральной службы безопасности, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Новые полномочия ФСБ нужны для лучшего раскрытия экономических преступлений, борьбы с терроризмом, его финансированием, сказал «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

И это, по его словам, не получится без возможности быстро получать настоящую дату рождения, актуальные сведения о смене имени, заключении и расторжении брака. Теперь преступники не смогут легко корректировать свои персональные данные, чтобы замести следы, подчеркнул Выборный.

Согласно статистике, за 2023 год иностранцам только в Москве 20 548 свидетельств о рождении ребенка и 7337 свидетельств о браке. 28 мигрантов за это срок в столице поменяли паспорта.

 

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