ФСБ получит прямой доступ к информации о смене имен

Сведения, которые хранят органы ЗАГС, станут доступны не
только для Минздрава, МВД, Росстата, но и Федеральной службы безопасности,
соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.
Новые полномочия ФСБ нужны для лучшего раскрытия
экономических преступлений, борьбы с терроризмом, его финансированием, сказал «Парламентской
газете» глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции
Анатолий Выборный.
И это, по его словам, не получится без возможности быстро
получать настоящую дату рождения, актуальные сведения о смене имени, заключении
и расторжении брака. Теперь преступники не смогут легко корректировать свои
персональные данные, чтобы замести следы, подчеркнул Выборный.
Согласно статистике, за 2023 год иностранцам только в Москве
20 548 свидетельств о рождении ребенка и 7337 свидетельств о браке. 28
мигрантов за это срок в столице поменяли паспорта.