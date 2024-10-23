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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский предложил России «первый шаг» к примирению

Источник:
Financial Times
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Взаимный отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры может стать «первым шагом» к завершению горячей фазы конфликта, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы не атакуем объекты их энергетической инфраструктуры, они не атакуют наши. Может ли это привести к концу горячей фазы войны? Думаю, да», — сказал Зеленский в интервью Financial Times. При этом он отверг любые разговоры о мирном соглашении в обмен на территориальные уступки.

Западные СМИ в августе сообщали, что Москва и Киев при посредничестве Катара собирались провести «секретные переговоры» о прекращении атак на энергообъекты. Но они были сорваны нападением украинских сил на Курскую область.

Эту информацию впоследствии подтвердил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. «Наш президент принял решение и сказал: "Да, давайте, давайте мы такое решение примем". И для нас это было большое удивление, когда через какое-то время они [власти Украины] сказали: "Нет-нет-нет, мы не пойдем на это соглашении"», — рассказал он.

Зеленский в конце сентября заявил, что все украинские ТЭС и значительная часть гидроэнергетических мощностей уже уничтожены. Эксперты говорят, что Украину зимой ждет энергетический коллапс.

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