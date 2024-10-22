Путин и Си Цзиньпин обсудили Украину

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Казани обменялись мнениями по ситуации на Украине и международной обстановке в целом, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«По международной обстановке было констатировано существенное совпадение позиций и подходов в отношении того, что происходит в мире», — сказал Песков в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

Он уточнил, что переговоры двух лидеров прошли очень откровенно и по-деловому, конструктивно и конкретно, при этом теме украинского конфликта было уделено «в целом немало времени».

На встрече было вновь подтверждено привилегированное стратегическое партнерство России и Китая. Путин и Си Цзиньпин также обсудили повестку дня саммита БРИКС.