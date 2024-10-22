Госдума повысила минимальный размер оплаты труда

Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января повысится до 22 440 рублей, соответствующий закон в третьем чтении приняла Госдума. Повышение составит 17% и затронет более 4 миллионов человек, сообщается на сайте парламента.

С инициативой об увеличении МРОТ 24 сентября выступил премьер-министр Михаил Мишустин. Проиндексировать минимальный размер оплаты труда на 16,6% с 1 января 2025 года также предлагал Минтруд.

МРОТ устанавливается федеральным правительством как стандартная величина, однако он различается в зависимости от региона. Местные власти могут устанавливать иной показатель с помощью регионального соглашения.

Показатель влияет на повышение зарплат, пособий и страховых взносов. МРОТ на 1 января 2024 года был установлен на уровне 19 242 рублей.