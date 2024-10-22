«Яндекс» представил собственный бренд одежды. ФОТО

«Яндекс» представил собственный бренд базовой одежды для мужчин и женщин под названием Muted. В первой коллекции осень-зима — 48 моделей для мужчин и женщин.

Покупателям доступны футболки, рубашки, худи, свитеры, брюки, куртки и другая одежда. Приобрести их можно на «Яндекс Маркете». Цена футболок начинается от 1299 рублей, свитеров — от 3999 рублей.

«В линейке есть одежда из особых видов хлопка: отталкивающего воду, а также с peach-эффектом — это мягкий материал с бархатистой поверхностью. В коллекции также представлены лонгсливы из модала и другие материалы», — говорится в сообщении компании.

Производством одежды занимается подразделение «Яндекс Фабрика». Отмечается, что Muted — одежда для людей, которые ведут динамичный образ жизни, при этом многие вещи из коллекции подойдут одновременно и мужчинам, и женщинам.

Компания также анонсировала вторую — весенне-летнюю коллекцию. Ассортимент будут пополнять каждый сезон.