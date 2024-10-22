Петиции против бродячих собак стали самыми популярными

Петиции против бродящих собак стали самыми популярными на портале «Российская общественная инициатива».

Авторы обращения под названием «Изолировать бродячих собак от общества» требуют законодательно запретить подкармливать беспризорных собак, а также разрешить гражданам обороняться от нападающих псов любыми доступными способами. За инициативу на данный момент проголосовало более 59 тысяч человек.

Еще одна петиция предлагает приравнять безнадзорных собак к социально-опасным животным, требующих соответствующих мер от региональных органов исполнительной власти. Ее авторы настаивают на принятии законов, которые легализуют радикальные меры в отношении бродячих животных. Обращение набрало 34 тысячи голосов.

Петиции появились на портале РОИ после трагедии в селе Чульман Нерюнгринского района Якутии, где свора бродячих собак растерзала школьницу. Несмотря на помощь врачей, девочка скончалась в больнице.

«Российская общественная инициатива» — интернет-ресурс для размещения общественных инициатив граждан РФ. Портал создан по поручению президента Владимира Путина. Чтобы петицию рассмотрела Госдума, ей требуется набрать 100 тысяч голосов.