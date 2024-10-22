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Петиции против бродячих собак стали самыми популярными

Источник:
Sibnet.ru
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Петиции против бродящих собак стали самыми популярными на портале «Российская общественная инициатива».

Авторы обращения под названием «Изолировать бродячих собак от общества» требуют законодательно запретить подкармливать беспризорных собак, а также разрешить гражданам обороняться от нападающих псов любыми доступными способами. За инициативу на данный момент проголосовало более 59 тысяч человек.

Еще одна петиция предлагает приравнять безнадзорных собак к социально-опасным животным, требующих соответствующих мер от региональных органов исполнительной власти. Ее авторы настаивают на принятии законов, которые легализуют радикальные меры в отношении бродячих животных. Обращение набрало 34 тысячи голосов.

Петиции появились на портале РОИ после трагедии в селе Чульман Нерюнгринского района Якутии, где свора бродячих собак растерзала школьницу. Несмотря на помощь врачей, девочка скончалась в больнице.

«Российская общественная инициатива» — интернет-ресурс для размещения общественных инициатив граждан РФ. Портал создан по поручению президента Владимира Путина. Чтобы петицию рассмотрела Госдума, ей требуется набрать 100 тысяч голосов.

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Жизнь #Общество #Звери
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