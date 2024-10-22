Демографическая катастрофа разразилась на Украине

Украина потеряла около 10 миллионов жителей с 24 февраля 2022 года, сообщила региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии Фонда ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр на брифинге в Женеве.

«Значительная часть этих людей покинула страну, не считая прямых жертв конфликта с Россией. Население стареет, а молодежь ищет возможности в других местах и уезжает из страны», —сказала она.

В настоящее время на Украине фиксируется очень низкий коэффициент рождаемости. Если в 2021 году он составлял 1,2 ребенка на одну женщину, то теперь этот показатель снизился до уровня ниже одного ребенка на женщину.

По оценкам экспертов, население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. В частности, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны в последние два года.