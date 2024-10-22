Как быстро рассчитать суточную норму калорий для похудения

Норма калорий в день для каждого человека индивидуальна и зависит от возраста, пола, роста, веса, уровня физической активности, метаболизма, но примерное ее значение можно довольно точно рассчитать по специальной формуле.

Норма калорий позволяет поддерживать нормальный уровень энергии и обеспечивать функционирование организма. Специальные формулы помогают рассчитать минимальное количество калорий для комфортного или быстрого похудения без какого-либо ущерба для здоровья.

Дело в том, что еда — это топливо, если его потреблять слишком много, оно начнет запасаться в организме в виде жира. А разумный дефицит калорий позволит эти запасы ликвидировать.

Для расчета суточной норму калорий сейчас обычно используется формула Миффлина — Сан-Жеора. Она учитывает основной обмен — энергию, которая необходима организму для обеспечения жизнедеятельности организма, а также активно «съеденные» калории в результате дополнительной физической активности.

Формула выглядит так:

10a + 6,25b — 5c + 5 (для мужчин);

10a + 6,25b — 5c — 161 (для женщин).

Где a — вес в килограммах, b — рост в сантиметрах, с — возраст в годах.

Для тех, кто не любит считать, в Сети существует множество онлайн-калькуляторов по этой формуле.

Диетологи говорят, что лучшего инструмента для контроля за весом, чем расчет калорий, еще не придумали. Если человек будет съедать меньше, чем тратить, он неизбежно начнет худеть.