НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Эксперт спрогнозировал повышение ключевой ставки до 20%

Источник:
«Парламентская газета»
297 1

Банк России на фоне роста цен вполне может пойти на повышение ключевой ставки до 20%, считает председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«Цены растут. И для того, чтобы сдержать этот процесс, в том числе дать сигнал всем, что Центральный банк занимает жесткую позицию, я допускаю, что регулятор повысит ключевую с 19 до 20 процентов. А если инфляционные процессы не снизятся, то до конца года, возможно, еще какая-то коррекция в этой сфере», — сказал Аксаков в интервью «Парламентской газете».

Он выразил надежду, что в 2025 году удастся обуздать инфляцию в России. «Надеюсь, что в следующем году скоординированная позиция ЦБ и Правительства, связанная с расходами бюджета и с тарифной политикой, позволит не сильно повышать тарифы на услуги естественных монополий, на услуги муниципальных и региональных монополий», — отметил он.

«Соответственно, это все будет работать на сдерживание инфляции. Судя по позиции и по заявлениям руководства Центрального банка, линия на жесткое препятствование росту цен будет продолжена. Рассчитываю, что Центральный банк добьется инфляция в 4-4,5% к концу следующего года, но для этого ему, возможно, придется еще раз повышать ключевую ставку», — заключил Аксаков.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Сертификаты истекут у части карт Visa и MasterCard в России
Банкам предложили использовать универсальный QR-код
Ипотека: выгодно ли брать кредит на жилье в 2024 году?
Как будет работать самозапрет на получение кредитов
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Зеленский рассказал о сценариях конфликта после выборов в США
Зеленский потребовал ядерное оружие вместо НАТО
Зеленский раскрыл план «Б» на случай отказа принятия в НАТО
Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта на Украине
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
35
Зеленский потребовал ядерное оружие вместо НАТО
31
Медведев заявил о попытке Украины создать «грязную бомбу»
30
Оператор карт «Мир» запустит новую технологию оплаты
27
Харрис пообещала в случае избрания отказаться от курса Байдена
26
Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по Москве из‑за Украины