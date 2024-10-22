Эксперт спрогнозировал повышение ключевой ставки до 20%

Банк России на фоне роста цен вполне может пойти на повышение ключевой ставки до 20%, считает председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«Цены растут. И для того, чтобы сдержать этот процесс, в том числе дать сигнал всем, что Центральный банк занимает жесткую позицию, я допускаю, что регулятор повысит ключевую с 19 до 20 процентов. А если инфляционные процессы не снизятся, то до конца года, возможно, еще какая-то коррекция в этой сфере», — сказал Аксаков в интервью «Парламентской газете».

Он выразил надежду, что в 2025 году удастся обуздать инфляцию в России. «Надеюсь, что в следующем году скоординированная позиция ЦБ и Правительства, связанная с расходами бюджета и с тарифной политикой, позволит не сильно повышать тарифы на услуги естественных монополий, на услуги муниципальных и региональных монополий», — отметил он.

«Соответственно, это все будет работать на сдерживание инфляции. Судя по позиции и по заявлениям руководства Центрального банка, линия на жесткое препятствование росту цен будет продолжена. Рассчитываю, что Центральный банк добьется инфляция в 4-4,5% к концу следующего года, но для этого ему, возможно, придется еще раз повышать ключевую ставку», — заключил Аксаков.