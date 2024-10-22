Что такое «зона Златовласки» во Вселенной

«Зоной Златовласки» ученые называют расстояние от звезды, где условия допускают существование воды в жидком состоянии, что является важнейшим условием для зарождения жизни.

Эта зона получила название от героини английской сказки — Златовласки. В России она известна в пересказе Льва Толстого под названием «Три медведя». В русской версии девочка попала в чужой дом, где по очереди опробовала похлебку, стулья, а затем и кровати медведей?

«В горнице стояли три кровати: одна большая — Михайлы Иванычева, другая средняя – Настасьи Петровнина, третья маленькая — Мишенькина. Девочка легла в большую, ей было слишком просторно; легла в среднюю — было слишком высоко; легла в маленькую — кроватка пришлась ей как раз впору».

Так с же и с водой: где-то ей слишком холодно, где-то — слишком жарко. И только в зоне Златовласки она может существовать жидком состоянии. В Солнечной системе к этой зоне относится Земля.

Зона Златовласки оказалась чрезвычайно редкой. Наука пока не нашла во всей Вселенной ни одного места, кроме Земли, где могла бы существовать жизнь в той форме, в которой люди ее представляют.