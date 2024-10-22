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Топ-10 регионов по рождаемости

Источник:
Sibnet.ru
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Тува, Ингушетия и Дагестан стали лидерами по рождаемости в России в первом полугодии 2024 года, следует из данных Росстата.

За первую половину года в стране появилось на свет 599,6 тысячи детей — на 16,6 тысячи меньше, чем за такой же период прошлого года. Это исторический минимум, в последний раз такое было зафиксировано в 1999 году после дефолта.

Регионы-лидеры по рождаемости за первое полугодие 2024 года, человек/1000 населения

  1. Тува — 15,90
  2. Ингушетия — 14,40
  3. Дагестан — 12,90
  4. Республика Алтай — 11,70
  5. Ненецкий автономный округ — 10,90
  6. Якутия — 10,50
  7. Камчатский край — 9.70
  8. Иркутская область — 9,50
  9. Амурская область, Красноярский края, Свердловская область — 8,80
  10. Новосибирская область — 8,70

В среднем число родившихся в России за первое полугодие составило 8,3 человека на 1 тысячу населения.

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Жизнь #Россия
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