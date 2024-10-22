Тува, Ингушетия и Дагестан стали лидерами по рождаемости в России в первом полугодии 2024 года, следует из данных Росстата.

За первую половину года в стране появилось на свет 599,6 тысячи детей — на 16,6 тысячи меньше, чем за такой же период прошлого года. Это исторический минимум, в последний раз такое было зафиксировано в 1999 году после дефолта.

Регионы-лидеры по рождаемости за первое полугодие 2024 года, человек/1000 населения

Тува — 15,90 Ингушетия — 14,40 Дагестан — 12,90 Республика Алтай — 11,70 Ненецкий автономный округ — 10,90 Якутия — 10,50 Камчатский край — 9.70 Иркутская область — 9,50 Амурская область, Красноярский края, Свердловская область — 8,80 Новосибирская область — 8,70

В среднем число родившихся в России за первое полугодие составило 8,3 человека на 1 тысячу населения.