Тува, Ингушетия и Дагестан стали лидерами по рождаемости в России в первом полугодии 2024 года, следует из данных Росстата.
За первую половину года в стране появилось на свет 599,6 тысячи детей — на 16,6 тысячи меньше, чем за такой же период прошлого года. Это исторический минимум, в последний раз такое было зафиксировано в 1999 году после дефолта.
Регионы-лидеры по рождаемости за первое полугодие 2024 года, человек/1000 населения
- Тува — 15,90
- Ингушетия — 14,40
- Дагестан — 12,90
- Республика Алтай — 11,70
- Ненецкий автономный округ — 10,90
- Якутия — 10,50
- Камчатский край — 9.70
- Иркутская область — 9,50
- Амурская область, Красноярский края, Свердловская область — 8,80
- Новосибирская область — 8,70
В среднем число родившихся в России за первое полугодие составило 8,3 человека на 1 тысячу населения.