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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Небензя заявил о попытке Зеленского втянуть НАТО в войну

Источник:
«Известия»
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Президент Украины Владимир Зеленский пытается втянуть НАТО в ядерный конфликт, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине.

«Проблема в том, что просроченный украинский президент, терпящий очевидное поражение на поле боя, теперь уже открыто делает ставку исключительно на втягивание НАТО в прямой и не опосредованный конфликт с ядерной державой», — цитируют «Известия» Небензю.

Он отметил, что «ядерный шантаж» со стороны Зеленского не повлек за собой «никакой публичной реакции со стороны США и их союзников. По словам постпреда России, это подтверждает «потворствование любым авантюрам и преступлениям киевского режима».

«Нас же вся эта ситуация вокруг ядерного шантажа, потерявшего легитимность главы киевского режима, вновь убеждает в том, что решение руководства Российской Федерации о начале СВО, принятое, кстати говоря, в том числе после схожих ядерных угроз со стороны украинского руководства, было единственно верным», — подчеркнул Небензя.

Небензя также отметил, что вступление Украины в НАТО в любом формате является неприемлемым для России, а также не сможет стать частью какого-либо мирного плана или посреднической инициативы.

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Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

mosquito__2010

если они чё то мы как выскочим как выпрыгнем ... европейцы и в частности поляки это стадо закомплексованных...

Asd10

Мне кажется, что им очень страшно. Ведь за пакости карма наказывает.

nicollaich

Плохо, когда нет мозга у поляка.

Asd10

5 лет практической хирургии с 91 по 96 , а потом 27 лет кабинетной работы с бумажками. Че та не хотелось...