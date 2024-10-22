Небензя заявил о попытке Зеленского втянуть НАТО в войну

Президент Украины Владимир Зеленский пытается втянуть НАТО в ядерный конфликт, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине.

«Проблема в том, что просроченный украинский президент, терпящий очевидное поражение на поле боя, теперь уже открыто делает ставку исключительно на втягивание НАТО в прямой и не опосредованный конфликт с ядерной державой», — цитируют «Известия» Небензю.

Он отметил, что «ядерный шантаж» со стороны Зеленского не повлек за собой «никакой публичной реакции со стороны США и их союзников. По словам постпреда России, это подтверждает «потворствование любым авантюрам и преступлениям киевского режима».

«Нас же вся эта ситуация вокруг ядерного шантажа, потерявшего легитимность главы киевского режима, вновь убеждает в том, что решение руководства Российской Федерации о начале СВО, принятое, кстати говоря, в том числе после схожих ядерных угроз со стороны украинского руководства, было единственно верным», — подчеркнул Небензя.

Небензя также отметил, что вступление Украины в НАТО в любом формате является неприемлемым для России, а также не сможет стать частью какого-либо мирного плана или посреднической инициативы.