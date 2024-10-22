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Девушка из Красноярска обманула Wildberries на 1,2 млн рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Жительница Красноярска из-за сбoя программы обманула маркетплейс Wildberries на 1,2 миллиона рублeй, сooбщила прокуратура Красноярского края.

Весной 2023 года 23-летняя девушка зарегистрировала аккаунт в интернет-магазине Wildberries, выбрала способ оплаты и обнаружила сбой в системе. Все, что она добавляла в «корзину», переходило в статус «оплачено».

Девушка добавляла одежду и обувь, чемодан, смартфоны, игровые консоли, колонки и даже золотые ювелирные изделия. Маркетплейс обнаружил сбой, когда в списке была сотня товаров и 1,2 миллиона рублей чека. Аккаунт пользовательницы заблокировали.

Украденные вещи она продавала на других крупных интернет-магазинах и закрывала долги. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничестве в особо крупном размере). Статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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ЧП #Криминал #Красноярск
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