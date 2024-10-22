Производство сливочного масла сократили в России

Крупнейшие производители сливочного масла начали уведомлять
федеральные торговые сети о том, что приостанавливают производство или
сокращают отгрузки этой продукции.
Бывшее подразделение Danone — компания H&N —
проинформировала ритейлеров о временном прекращении отгрузки сливочного масла
72,5% и 82% жирности. С учетом инфляции масло подорожало на 48% в первом
полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а за восемь
месяцев 2024-го накопительная инфляция составила 55%, сказали «Известиям» в компании.
В H&N отметили, что это — следствие общемирового тренда
на рост стоимости масла, сказались также низкое содержание жира в закупаемом
молоке-сырье, незначительный объем запасов и повышенный спрос со стороны
переработчиков.
Об этом же заявили другие крупные производители. Причиной
сложившейся ситуации они назвали дефицит сырья.
В Ассоциации компаний розничной торговли сообщили, что в
целом дефицита сливочного масла розничные сети сейчас не фиксируют. В Минсельхозе
заявили, что в настоящее время отечественный рынок полностью обеспечен
сливочным маслом.