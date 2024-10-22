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Производство сливочного масла сократили в России

Источник:
«Известия»
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Крупнейшие производители сливочного масла начали уведомлять федеральные торговые сети о том, что приостанавливают производство или сокращают отгрузки этой продукции.

Бывшее подразделение Danone — компания H&N — проинформировала ритейлеров о временном прекращении отгрузки сливочного масла 72,5% и 82% жирности. С учетом инфляции масло подорожало на 48% в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а за восемь месяцев 2024-го накопительная инфляция составила 55%, сказали «Известиям» в компании.

В H&N отметили, что это — следствие общемирового тренда на рост стоимости масла, сказались также низкое содержание жира в закупаемом молоке-сырье, незначительный объем запасов и повышенный спрос со стороны переработчиков.

Об этом же заявили другие крупные производители. Причиной сложившейся ситуации они назвали дефицит сырья.

В Ассоциации компаний розничной торговли сообщили, что в целом дефицита сливочного масла розничные сети сейчас не фиксируют. В Минсельхозе заявили, что в настоящее время отечественный рынок полностью обеспечен сливочным маслом.


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Экономика #Продукты
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