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Эксперты указали на опасные ошибки при использовании смартфона

Источник:
Sibnet.ru
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Беспроводные сети, приложения-улучшатели и навигация способны нанести серьезный ущерб смартфону, предупредили эксперты Роскачества.

Самым большим источником проблем может стать постоянное использование беспроводных сетей. При активном использовании смартфона заряда батареи хватает примерно на сутки. Больше всего энергии расходуется на работу Wi-Fi, далее идет мобильный интернет, а затем — Bluetooth.

«Старайтесь отключать эти функции, если они не нужны в данный момент. Также стоит обратить внимание на GPS: смартфон активно тратит энергию на поиск спутников, прием и передачу сигнала», — посоветовали эксперты.

Следует быть осторожными с автоматическими подключением к сетям, особенно к публичному Wi-Fi. При подключении к незащищенной сети Wi-Fi, например устройство становится уязвимым для взлома. Злоумышленники могут получить доступ к личным данным: прочитать электронные письма, украсть пароли и даже узнать данные банковских карт.

Стоит быть осторожными с приложениями, обещающими ускорить  работу телефона. Большинство из них вредят устройству. «Ускорители системы» агрессивно выгружают все из оперативной памяти, в том числе важные системные процессы. В результате телефон начинает работать еще медленнее.

Многие так называемые менеджеры паролей в магазинах приложений на самом деле являются фишинговыми приложениями, предназначенными для кражи паролей пользователе, обратили внимание эксперты.

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Топ комментариев

Wolf Hound

Предлагаю запретить общественников.

urbasik

Пушкин для них опасен. Смысл и так понятен. Веселился гулял но алкогольную отраву не употреблял.

Sovik

Грузия проголосовала за мир. Молодцы, не захотели становиться второй Украиной.

mosquito__2010

дак покажите этих общественников.данилон ты ?