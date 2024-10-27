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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

СМИ узнали о подготовке Запада к распродаже Украины

Источник:
Bloomberg
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Запад понимает, что украинской армии не хватит сил для затяжного противостояния с Россией и в европейских странах стали все чаще говорить о том, что «Украина будет распродана», заявил аналитик Bloomberg Макс Гастингс.

«Украина скоро будет распродана. Если это утверждение звучит слишком жестоко, вот доказательства. Русские занимают пятую часть территории Украины, а украинцы никак не могут их вытеснить. Армия Владимира Путина обзаводится все более совершенным оружием, в то время как украинцы с трудом обеспечивают собственные силы», — отметил Гастингс.

По его мнению, европейские страны, испытывающие экономические и энергетические трудности, отчаянно надеются на прекращение боевых действий на любых условиях, кроме абсолютной капитуляции Украины.

«Один американский стратег дальновидно предсказал в первое лето военных действий, что, хотя русские и не смогут завоевать Украину, они смогут держать ее в таком состоянии, что ни один здравомыслящий человек не захочет жить в ней или инвестировать в нее», — указал аналитик.

На взгляд Гастингса, «все выглядит так, как будто у Путина есть все основания полагать, что Запад находится в упадке и расколот — а значит, уязвим».

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Топ комментариев

Wolf Hound

Предлагаю запретить общественников.

urbasik

Пушкин для них опасен. Смысл и так понятен. Веселился гулял но алкогольную отраву не употреблял.

Sovik

Грузия проголосовала за мир. Молодцы, не захотели становиться второй Украиной.

mosquito__2010

дак покажите этих общественников.данилон ты ?