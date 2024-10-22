Харрис обвинила Трампа в настрое на капитуляцию Украины

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп настроен на капитуляцию Украины, заявила кандидат на высший государственный пост от демократов Камала Харрис.

«Давайте внесем ясность в этот вопрос, особенно относительно Украины. Подход Дональда Трампа будет означать капитуляцию», — приводит ТАСС слова Харрис, сказанные ей во время выступления в штате Мичиган. Она отметила, что с президентом Украины Владимиром Зеленскимт встречалась уже семь раз.

Харрис выступила против «концепции изоляции» в американской внешней политике. «Изоляционизм — это именно то, чего добивается Дональд Трамп: выйти из НАТО, оставить наших друзей. Изоляционизм — это не защита. Это не защитит нас от вреда в сфере национальной безопасности», — считает она.

Харрис также полагает, что Трамп поддается манипуляции со стороны глав других государств. «Вполне ясно, что им манипулируют услугами и лестью, в том числе со стороны диктаторов и авторитарных руководителей по всему миру», — сказала она.