Харрис обвинила Трампа в настрое на капитуляцию Украины

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп настроен
на капитуляцию Украины, заявила кандидат на высший государственный пост от
демократов Камала Харрис.
«Давайте внесем ясность в этот вопрос, особенно относительно
Украины. Подход Дональда Трампа будет означать капитуляцию», — приводит ТАСС слова
Харрис, сказанные ей во время выступления в штате Мичиган. Она отметила, что с
президентом Украины Владимиром Зеленскимт встречалась уже семь раз.
Харрис выступила против «концепции изоляции» в американской
внешней политике. «Изоляционизм — это именно то, чего добивается Дональд Трамп:
выйти из НАТО, оставить наших друзей. Изоляционизм — это не защита. Это не
защитит нас от вреда в сфере национальной безопасности», — считает она.
Харрис также полагает, что Трамп поддается манипуляции со
стороны глав других государств. «Вполне ясно, что им манипулируют услугами и
лестью, в том числе со стороны диктаторов и авторитарных руководителей по всему
миру», — сказала она.