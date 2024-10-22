Сертификаты истекут у части карт Visa и MasterCard в России

Сертификаты безопасности чипов к концу 2024-го истекут у части карт Visa и Mastercard впервые с момента ухода систем из России, в связи с чем могут возникнуть проблемы с некоторыми платежами.

Сертификаты безопасности чипов могут не совпадать со сроком действия самих карт и закупаться банками на сроки от трех лет и более. Сертификаты продлевались до ухода из России в 2022 году международных платежных систем Visa и MasterCard.

Это не должно отразиться на массовых операциях, но может вызвать проблемы с проведением отложенных операций (при оплате проезда в транспорте или офлайн), рассказали РБК источники на платежном рынке.

Российские банки должны будут сами решить — продолжать ли с ними работать. ЦБ и Национальная система платежных карт (НСПК) в данный момент прорабатывают возможность продолжения работы карт после истечения сертификатов.

Заместитель председателя правления ВТБ Георгий Горшков заявил, что карта с истекшим сертификатом не превратится в «кирпич». По его словам, вопрос с ними решаемый.

Ранее глава НСПК Дмитрий Дубынин заявлял, что карты иностранных платежных систем постепенно выйдут из оборота.