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Датские ученые нашли способ улучшить эрекцию без медикаментов

Источник:
Videnskab
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Датские ученые провели ряд исследований и нашли безотказный способ улучшить потенцию, не прибегая к медикаментам.

«Многие мужчины с повышенным давлением или проблемами с сердцем страдают также от эректильной дисфункции. А ведь кое-что с этим можно сделать и самому, не обращаясь к врачу и не пересматривая отношения с партнером», — рассказала изданию Videnskab Хелле Нюгор Гербилд из Университета Южной Дании.

По ее словам, «кардиотренировки улучают эректильную функцию вне зависимости от того, начались ли уже серьезные проблемы или человек просто хочет их предотвратить».

Ученые также рекомендовали в дополнение к тренировкам отказаться от табака, сократить употребление алкоголя. Это тоже типичные причины расстройства эрекции, указали они.

«Возможно, некоторых мужчин больше мотивирует информация, что у них улучшатся эрекция, сексуальное здоровье и качество жизни, чем знание, что они проживут дольше когда-то в будущем», — отметила Нюгор Гербилд.

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