НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Сбер повысил ставки по всем ипотечным программам

Источник:
Sibnet.ru
453 3

Ставка Сбером были подняты фоне роста доходности ОФЗ и высокой ключевой ставки Банка России, уточнили в кредитной организации.   

«Банк повышает ставки на 3 п. п. по всем базовым ипотечным программам. Минимальная ставка на новостройки на "Домклик" составит 24,9%, на вторичную недвижимость — 24,6%. По всем ранее одобренным заявкам кредиты будут выданы на прежних условиях до 1 ноября 2024 года», —  сказано в сообщении

Кроме того, 22 октября Сбер возобновил выдачи по льготной программе «Семейная ипотека» на портале «Домклик».

Также Сбер изменил условия выдачи ипотеки на покупку квартиры в новостройке (готовое или строящееся жилье) по всем действующим льготным программам: «Семейной ипотеке» и «Дальневосточной и Арктической ипотеке».

Эти изменения будут применены к еще одной госпрограмме — «Ипотеке для IT» , после выделения дополнительного лимита государством и возобновления выдач.

Минимальный размер первоначального взноса по льготным программам сoставит 20,1% в случае, если применяется дисконт за эскроу по объектам партнеров-застройщиков, которые находятся на проектном финансировании банка, либо ипотека оформляется с увеличенным лимитом.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Как изменились тарифы на электроэнергию в Новосибирске
Буряты доверили шаманам выбор недвижимости
Систему выдачи льготных ипотек изменят
Ипотечный стандарт запустят в России
смотреть все
Экономика #Квадраты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Зеленский рассказал о сценариях конфликта после выборов в США
Зеленский потребовал ядерное оружие вместо НАТО
Зеленский раскрыл план «Б» на случай отказа принятия в НАТО
Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта на Украине
Обсуждение (3)
Картина дня
Франция заявила о возможности отправки сил сдерживания на Украину
Харрис обвинила Трампа в настрое на капитуляцию Украины
Производство сливочного масла сократили в России
Сбер повысил ставки по всем ипотечным программам
О самом главном
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
35
Зеленский потребовал ядерное оружие вместо НАТО
31
Медведев заявил о попытке Украины создать «грязную бомбу»
29
Оператор карт «Мир» запустит новую технологию оплаты
27
Харрис пообещала в случае избрания отказаться от курса Байдена
26
Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по Москве из‑за Украины