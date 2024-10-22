Сбер повысил ставки по всем ипотечным программам

Ставка Сбером были подняты фоне роста доходности ОФЗ и высокой ключевой ставки Банка России, уточнили в кредитной организации.

«Банк повышает ставки на 3 п. п. по всем базовым ипотечным программам. Минимальная ставка на новостройки на "Домклик" составит 24,9%, на вторичную недвижимость — 24,6%. По всем ранее одобренным заявкам кредиты будут выданы на прежних условиях до 1 ноября 2024 года», — сказано в сообщении

Кроме того, 22 октября Сбер возобновил выдачи по льготной программе «Семейная ипотека» на портале «Домклик».

Также Сбер изменил условия выдачи ипотеки на покупку квартиры в новостройке (готовое или строящееся жилье) по всем действующим льготным программам: «Семейной ипотеке» и «Дальневосточной и Арктической ипотеке».

Эти изменения будут применены к еще одной госпрограмме — «Ипотеке для IT» , после выделения дополнительного лимита государством и возобновления выдач.

Минимальный размер первоначального взноса по льготным программам сoставит 20,1% в случае, если применяется дисконт за эскроу по объектам партнеров-застройщиков, которые находятся на проектном финансировании банка, либо ипотека оформляется с увеличенным лимитом.