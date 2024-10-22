Сбер повысил ставки по всем ипотечным программам

Ставка Сбером были подняты фоне роста доходности ОФЗ и
высокой ключевой ставки Банка России, уточнили в кредитной организации.
«Банк повышает ставки на 3 п. п. по всем базовым ипотечным
программам. Минимальная ставка на новостройки на "Домклик" составит
24,9%, на вторичную недвижимость — 24,6%. По всем ранее одобренным заявкам кредиты
будут выданы на прежних условиях до 1 ноября 2024 года», — сказано в сообщении
Кроме того, 22 октября Сбер возобновил выдачи по льготной программе
«Семейная ипотека» на портале «Домклик».
Также Сбер изменил условия выдачи ипотеки на покупку
квартиры в новостройке (готовое или строящееся жилье) по всем действующим
льготным программам: «Семейной ипотеке» и «Дальневосточной и Арктической
ипотеке».
Эти изменения будут применены к еще одной госпрограмме — «Ипотеке
для IT» , после выделения дополнительного лимита государством и возобновления
выдач.
Минимальный размер первоначального взноса по льготным
программам сoставит 20,1% в случае, если применяется дисконт за эскроу по
объектам партнеров-застройщиков, которые находятся на проектном финансировании
банка, либо ипотека оформляется с увеличенным лимитом.