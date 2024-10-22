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Франция заявила о возможности отправки сил сдерживания на Украину

Источник:
РИА Новости
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Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил о необходимости заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины.

Так Лекорню прокомментировал «план победы» президента Украины Владимира Зеленского, в частности, третий пункт под названием «сдерживание».

«"План победы" — начало политического пути. Необходимо задаться вопросом, что будет после. Представьте прекращение огня или мирный договор — и вы поймете, что вопрос размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины, чтобы быть в состоянии отразить новую угрозу со стороны России», — цитирует РИА Новости Лекорню.

При этом министр обороны Франции не уточнил, какую «новую угрозу» со стороны России имеет в виду.

«План победы» Зеленского включает немедленное приглашение Украины в НАТО, разрешение наносить удары вглубь России, помощь западных партнеров в поражении российской авиации.

Он предусматривает размещение на Украине «неядерного стратегического пакета сдерживания» и помощь в развитии оборонной промышленности.

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