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Метеорный поток Ориониды достигнет максимума

Источник:
Sibnet.ru
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Метеорный поток Ориониды достигнет своего максимума вечером 21 октября, сообщает пресс-служба Московского планетария. Однако наблюдение за ним может быть затруднено из-за Луны, которая будет находиться близко к радианту потока.

В предстоящую ночь среднее количество метеоров в небе составит около 20 каждый час, что больше, чем у любого другого метеорного потока в октябре или ноябре. Активность «звездного дождя» продлится до 7 ноября.

Ориониды представляют собой частицы, оставленные кометой Галлея, самой известной среди периодических комет. Орбита кометы дважды пересекает орбиту Земли и оставшиеся на ней частички кометной пыли устремляются в земную атмосферу два раза в год.

Метеоры врезаются в земную атмосферу на скорости около 66 километров в секунду, оставляя красивые следы. Обычно они белые, но иногда среди них попадаются красные, сине-зеленые, желтые и оранжевые.

Свое название метеорный поток получил от созвездия Орион, в котором находится его радиант — точка, из которой, как кажется земному наблюдателю, вылетают метеоры.

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Тема: Человек и космос
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