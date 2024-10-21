Автомобильный союз попросил о возвращении метанола в незамерзайки

Автомобильный союз направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой разрешить производство стеклоомывающей жидкости на основе метанола — текст обращения размещен в телеграм-канале организации.

«Россия может использовать метанол в стеклоомывающей жидкости, как может, к примеру, Швейцария, скандинавские страны. Он просто лучше со всех сторон», — отметили авторы обращения.

Автомобильный союз в письме главе правительства указывает, что единственной причиной запрета метанола в стеклоомывающих жидкостях было то, что отдельные граждане употребляли его, что приводило к тяжелейшим последствиям для здоровья.

Решить эту проблему можно, добавив в «незамерзайку» различные денатурирующие добавки, вызывающие у человека мгновенный рвотный рефлекс. Для контроля и реализации продукции можно использовать маркировку — «Честный знак» или ЕГАИС.

«Незамерзайка» на основе метанола в семь раз дешевле, чем на основе изопропилового, разрешенного спирта: 150 рублей за пятилитровую канистру против 1,1 тысячи рублей за четырехлитровую. При этом по сравнению с прошлым годом цена изопропиловой жидкости выросла более чем на 40%.

Вязкость метаноловых стеклоомывающих жидкостей при отрицательных температурах намного ниже, чем у содержащих изопропил.

«Замеры в салоне автомобиля с постоянно включенным омывателем стекол показывают, что при использовании метанола его ПДК в рабочей зоне водителя достигается примерно через пять минут, а с изопропилом критический предел наступает на порядок быстрее», — отмечается в письме.