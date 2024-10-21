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«Госуслуги» запустили новый сервис для многодетных семей

Источник:
Sibnet.ru
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Сервис оказания услуг для многодетных семей «Жизненная ситуация» заработал на портале «Госуслуг», сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко в телеграм-канале правительства.

«Сервис "Жизненная ситуация" для многодетных семей поможет гражданам не только получать государственные услуги проще и быстрее, но и подобрать варианты совместного досуга», — отметил заместитель премьера.

Раздел собирает в одном месте все услуги, которые полезны многодетным семьям, позволяя получить их комплексно. В частности, уже сейчас с помощью сервиса можно оформить статус многодетной семьи и получить электронное удостоверение многодетных.

Инициатива реализована в рамках федерального проекта «Государство для людей». Григоренко подчеркнул, что сервис экономит время на посещение ведомств и поиск информации об оформлении выплат, льгот и документов.

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