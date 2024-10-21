Банкам предложили использовать универсальный QR-код

Центробанк направил Минфину предложения по изменению законодательства о применении QR-кода при оплате покупок и услуг.

Регулятор настаивает, чтобы банки использовали только универсальный QR-код от Национальной системы платежных карт. По мнению ЦБ, такой шаг поможет «минимизировать издержки банков и торговых компаний на подключение разных платежных инструментов».

Универсальный QR-код позволит принимать все виды платежей, включая СБП, а в перспективе — цифровой рубль, отмечается в пресс-релизе ЦБ. При этом Минфин пока никак не комментировал предложение.

Минувшим летом Центробанк и Национальная система платежных карт запустили пилотный проект по внедрению универсального QR-кода.