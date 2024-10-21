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Минпросвещения допустило появление нового предмета на ЕГЭ

Источник:
РИА Новости
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Арабский язык планируется добавить в качестве предмета по выбору на Едином государственном экзамене, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Президент России Владимир Путин и его коллега Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян вместе посетили гимназию в Подмосковье. Кравцов во время визита рассказал им о сотрудничестве Абу-Даби и Москвы в области образования.

«Мы планируем через два года в Единый государственный экзамен — наше централизованное тестирование — в качестве шестого экзамена по выбору ввести арабский язык», — сказал Кравцов.

Чтобы появилась возможность преподавать арабский язык в российских школах, необходимо разработать федеральный государственный образовательный стандарт, на его базе разработать учебники и провести их апробацию.

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Топ комментариев

mosquito__2010

если они чё то мы как выскочим как выпрыгнем ... европейцы и в частности поляки это стадо закомплексованных...

Asd10

Мне кажется, что им очень страшно. Ведь за пакости карма наказывает.

nicollaich

Плохо, когда нет мозга у поляка.

Asd10

Диктатор от слова диктовать другим свою волю? В таком случае самый главный диктатор пендостан. Или это...