Минпросвещения допустило появление нового предмета на ЕГЭ

Арабский язык планируется добавить в качестве предмета по выбору на Едином государственном экзамене, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Президент России Владимир Путин и его коллега Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян вместе посетили гимназию в Подмосковье. Кравцов во время визита рассказал им о сотрудничестве Абу-Даби и Москвы в области образования.

«Мы планируем через два года в Единый государственный экзамен — наше централизованное тестирование — в качестве шестого экзамена по выбору ввести арабский язык», — сказал Кравцов.

Чтобы появилась возможность преподавать арабский язык в российских школах, необходимо разработать федеральный государственный образовательный стандарт, на его базе разработать учебники и провести их апробацию.