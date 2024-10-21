Молодежная драма «Жвачка» вышла на PREMIER

Молодежная драма «Жвачка» о подростках с участием Льва Зулькарнаева вышла в видеосервисе PREMIER.

Сюжет сериала разворачивается вокруг пары подростков. Случайно увиденный интернет-стрим сводит Галю и Рому. Она – девушка из детдома, он – из благополучной московской семьи. Гале кажется, что она нашла любовь всей своей жизни, а для Ромы она — всего лишь очередная легкая победа.

Рома готов к новым знакомствам и эмоциям, но Галя липнет к нему как жвачка. Он пойдет на любую ложь, лишь бы избавиться от нее, а Галя — на любую жертву, лишь бы быть с ним. Но в один момент все зайдет слишком далеко, и легкомысленный пранк Ромы превратит ее жизнь в настоящий кошмар.

В сериале снялись Антон Артемьев, Ульяна Пылаева, Лев Зулькарнаев, Юлия Волкова, Кирилл Кяро, Карина Александрова.