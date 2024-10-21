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Ипотека: выгодно ли брать кредит на жилье в 2024 году?

Источник:
Sibnet.ru
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Строительство дома
Фото: © Олег Чернов, Sibnet.ru
Условия кредитования в 2024 году менялись из-за государственных программ и динамики на рынке. Что именно произошло на рынке ипотеки и стоит ли ее сейчас брать?

Несмотря на быстрый рост цен, один из самых доступных способов покупки собственного жилья — взять ипотеку.

Что изменилось в условиях кредитования

Несмотря на масштабное сокращение государственных программ, ставки по оставшимся льготным программам, сохраняют свою ценность. Рынок ипотеки продемонстрировал высокую устойчивость, а спрос на семейные ипотечные кредиты снова вырос после сезонного снижения.

По предварительным оценкам, объем выдачи кредитов по этой программе в этом году достигнет 2,2 триллиона рублей, что соответствует уровню прошлого года. Общий уровень ипотеки может превысить прогнозы на 7-12% благодаря стабильной экономической ситуации и росту доходов населения.

В настоящее время семейную ипотеку можно получить под 6% годовых во всех регионах России. Для семей, у которых есть дети с ограниченными возможностями и семей с детьми до шести лет, государственные программы действуют до 2030 года.

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Что касается IT-ипотеки, то условия в этом году ужесточились: максимальная сумма кредита снижена до 9 миллионов рублей, а процентная ставка выросла до 6%, за исключением Санкт-Петербурга и столицы. 

В Дальневосточном и Арктическом регионах ипотека остается самой выгодной — всего 2% годовых при сумме кредита до 6 миллионов рублей. Ставки на новое жилье ниже, но на вторичном рынке они могут доходить до 18%.

Условия военной ипотеки в различных кредитных организациях могут существенно различаться. Процентные ставки по таким кредитам обычно начинаются от 15,9% годовых и могут достигать 20% и более. Кроме того, банки могут устанавливать различные требования к сроку кредитования, первоначальному взносу и объекту недвижимости.

Чтобы военнослужащие могли получить военную ипотеку, они должны быть зарегистрированы в системе НИС, иметь хорошую кредитную историю и соответствовать другим критериям, установленным банком.

Советы тем, кто планирует взять ипотеку

Приняв решение о покупке собственного жилья, важно помнить, что это ответственный шаг. Стоит учесть все нюансы, а также ознакомиться с доступными государственными программами.

Стоит оценить финансовое положение на этот год: стабильность доходов, сумму первоначального взноса, другие обязательства. Для одобрения ипотеки необходимо, чтобы регулярные платежи по кредиту составляли не более 50-60% от совокупного дохода заемщика и членов его семьи.

Лучше обратиться в несколько банков, чтобы подобрать самые выгодные условия.

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