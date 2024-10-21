Сторонники евроинтеграции в Молдавии вырвались вперед

Сторонники евроинтеграции в Молдавии после подсчета 98,38% бюллетеней набрали более половины голосов — 50,07% избирателей, против высказались 49,93%, следует из данных молдавского ЦИК.

При этом первые результаты вечером в воскресенье показали обратное — после обработки 54,98% бюллетеней за изменение Конституции и евроинтеграцию высказались 44,13%, против — 55,87%, приводит РБК информацию ЦИК.

Референдум по евроинтеграции Молдавии должен определить, станет ли членство страны в Евросоюзе стратегической целью государства, которая будет прописана в Конституции. Для принятия решение необходимо простое большинство голосов.

Одновременно в Молдавии проходят президентские выборы. После обработки 97,93% бюллетеней побеждает действующий лидер Майя Санду, набрав 41,85% голосов. Второе место занимает бывший генпрокурор страны, оппозиционер — Александр Стояногло 26,35%.

Для победы на президентских выборах в Молдавии нужно набрать более полвины голосов, поэтому будет второй тур.