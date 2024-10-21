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Китайский ученый увидел пользу в браках с россиянками

Источник:
Sibnet.ru
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Женитьба на иностранках, в том числе россиянках, поможет решить демографические проблемы и сократить гендерный дисбаланс в Китае, с таким предложением выступил доцент Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа.

Китайские мужчины могли бы жениться на женщинах из России, Камбоджи, Вьетнама и Пакистана, цитирует Дина South China Morning Post.

По данным ученого, в сельских районах Китая насчитывается около 34,9 миллиона «невостребованных» мужчин. Их доход около 20 тысяч юаней (2,8 тысячи долларов США), а расходы на брак требуют 500-600 тысяч юаней (70-84 тысячи долларов США).

«Решение этой проблемы — привлечение значительного числа подходящих молодых женщин из-за рубежа», — заявил экономист.

Предложение ученого вызвало дискуссию в социальных сетях. Женщин сравнили «импорт» невест с торговлей людьми и высказали опасение, что языковой барьер приведет к семейным конфликтам. Мужчины поддержали идею, отметив, что у иностранных невест более низкие ожидания, так как они не требуют домов и автомобилей, а также считаются «трудолюбивыми и добродетельными».

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Жизнь #О людях
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