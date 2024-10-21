Как будет работать самозапрет на получение кредитов

Российское правительство определило механизм работы самозапрета граждан на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Документ нацелен на предупреждение практик мошеннического получения займов и кредитов при использовании персональных данных, а также с использованием методов социальной инженерии, сказал «Парламентской газете» зампред Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев.

Механизм самозапрета на получение кредитов начнет действовать с 1 марта 2025 года. Заявление можно будет подать двумя способами:

в электронном виде — через единый портал госуслуг. Заявления начнут принимать в марте 2025 года;

лично, подав его в МФЦ. Там начнут принимать заявления позже — к сентябрю 2025 года.

Сведения о самозапрете станут частью кредитной истории человека, поэтому банки не смогут выдать ему заем. Воспользоваться этой услугой гражданин вправе неограниченное число раз. Он не будет распространяться на ипотеку, автокредиты и образовательные кредиты.

Теми же способами можно будет подать заявление о снятии самозапрета. Факт снятия самозапрета также будет отражен в кредитной истории.