НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по Москве из‑за Украины

Источник:
The Wall Street Journal
639 13
Дональд Трамп
Фото: Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America / CC BY-SA 2.0

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что якобы угрожал президенту России Владимиру Путину нанести удар по Москве за  «преследование Украины».

«Владимир, если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру чертовой Москвы», — сказал Трамп на встрече с редакционной коллегией журнала The Wall Street Journal.

По словам Трампа, он не хотел угрожать Путину, так как у него с ним «хорошие отношения», но «выбора не было».

Кандидат в президенты США не уточнил, когда состоялся данный разговор, была ли эта личная встреча или беседа по телефону.

Ранее Трамп неоднократно заявлял о своих хороших отношениях с Путиным и уверенности в том, что сможет урегулировать конфликт на Украине в случае своей победы на предстоящих выборах в США.

Проверка адреса на оптику
Тема: Военная операция на Украине
Осужденный экс-министр труда Забайкалья стал хирургом на СВО
Залужный допустил уступку Украиной территорий ради мира
Потери ВСУ в Курской области превысили 25 тысяч человек
Автомат АК-12 усовершенствовали по опыту СВО
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Казахстан отказался вступать в БРИКС
Зеленский впервые публично раскрыл свой «план победы» над Россией
Зеленский рассказал о сценариях конфликта после выборов в США
Зеленский потребовал ядерное оружие вместо НАТО
Обсуждение (13)
О самом главном
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
68
Казахстан отказался вступать в БРИКС
35
ФАС заинтересовалась аномальной наценкой на хлеб
35
Макрон указал Нетаньяху, что Израиль был создан решением ООН
35
Зеленский потребовал ядерное оружие вместо НАТО
31
Медведев заявил о попытке Украины создать «грязную бомбу»