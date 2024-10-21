Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по Москве из‑за Украины

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что якобы
угрожал президенту России Владимиру Путину нанести удар по Москве за «преследование Украины».
«Владимир, если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя
так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру чертовой
Москвы», — сказал Трамп на встрече с редакционной коллегией журнала The
Wall Street Journal.
По словам Трампа, он не хотел угрожать Путину, так как у него
с ним «хорошие отношения», но «выбора не было».
Кандидат в президенты США не уточнил, когда состоялся данный
разговор, была ли эта личная встреча или беседа по телефону.
Ранее Трамп неоднократно заявлял о своих хороших отношениях
с Путиным и уверенности в том, что сможет урегулировать конфликт на Украине в
случае своей победы на предстоящих выборах в США.