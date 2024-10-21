Правила приема в высшие учебные заведения изменятся в 2025 году

Минобрнауки планирует ввести ряд изменений в правила приема в высшие учебные заведения в 2025 году, говорится в проекте ведомственного приказа.

Предложенные изменения вызваны тем, что с 2025-2026 учебного года принимать на обучение по программам магистратуры будут с помощью федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ), приводит «Парламентская газета» пояснение ведомства.

«Переход на использование портала госуслуг для подачи документов и согласия на зачисление — это шаг к упрощению процесса и большей прозрачности. Для абитуриентов это означает меньше бюрократии и больше возможностей следить за конкурсом в реальном времени», — считает первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева.

В новом порядке приема в вузы разработчики установили: