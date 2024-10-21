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Правила приема в высшие учебные заведения изменятся в 2025 году

Источник:
«Парламентская газета»
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Минобрнауки планирует ввести ряд изменений в правила приема в высшие учебные заведения в 2025 году, говорится в проекте ведомственного приказа.

Предложенные изменения вызваны тем, что с 2025-2026 учебного года принимать на обучение по программам магистратуры будут с помощью федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ), приводит «Парламентская газета» пояснение ведомства.

«Переход на использование портала госуслуг для подачи документов и согласия на зачисление — это шаг к упрощению процесса и большей прозрачности. Для абитуриентов это означает меньше бюрократии и больше возможностей следить за конкурсом в реальном времени», — считает первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева.

В новом порядке приема в вузы разработчики установили:

  • одинаковое предельное количество специальностей и направлений подготовки, по которым абитуриент сможет одновременно участвовать в конкурсе по программам бакалавриата и специалитета в каждой организации, — их будет пять;
  • единые для всех вузов сроки приема по всем программам — с 20 июня по 1 октября;
  • списки абитуриентов, подавших документы, будут формировать с указанием баллов аналогично конкурсным. Кроме того, проставят высший проходной приоритет каждого поступающего — специальность, на которую он желает поступить в первую очередь. Оба перечня опубликуют на ЕПГУ;
  • принимать на бюджет планируют не по оригиналу документа об образовании, а по заявлению о согласии на зачисление. Его можно будет подтвердить отметкой на портале госуслуг в сервисе «Поступление в вуз онлайн» или письменно в приемной комиссии.
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