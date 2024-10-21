Залужный допустил уступку Украиной территорий ради мира

Вопрос территорий не является первостепенным для Украины при
урегулировании конфликта с Россией, заявил бывший главком ВСУ, украинский посол
в Великобритании Валерий Залужный.
Гарантии безопасности более важны для Украины, нежели вопрос
территорий, сказал Залужный британским СМИ. «Я не упомянул территории. Я
говорил о защищенности, безопасности и чувстве пребывания в собственном доме»,
— приводит ТАСС выдержку из интервью.
«Если бы я жил в своем доме и знал, что мой сосед присвоил
себе часть моего сада, я бы сказал, что нам надо решить этот вопрос. Если не
сейчас, то нашим детям придется решать его», — отметил посол.
Эксперты считают, что заявления Залужного свидетельствуют о
смене риторики украинских властей, которые ранее настаивали на невозможности
достижения мира без возврата всех потерянных территорий.