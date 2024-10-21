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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Залужный допустил уступку Украиной территорий ради мира

Источник:
ТАСС
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Вопрос территорий не является первостепенным для Украины при урегулировании конфликта с Россией, заявил бывший главком ВСУ, украинский посол в Великобритании Валерий Залужный.

Гарантии безопасности более важны для Украины, нежели вопрос территорий, сказал Залужный британским СМИ. «Я не упомянул территории. Я говорил о защищенности, безопасности и чувстве пребывания в собственном доме», — приводит ТАСС выдержку из интервью.

«Если бы я жил в своем доме и знал, что мой сосед присвоил себе часть моего сада, я бы сказал, что нам надо решить этот вопрос. Если не сейчас, то нашим детям придется решать его», — отметил посол.

Эксперты считают, что заявления Залужного свидетельствуют о смене риторики украинских властей, которые ранее настаивали на невозможности достижения мира без возврата всех потерянных территорий.

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Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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