Жители Молдавии проголосовали против вступления в Евросоюз

Граждане Молдавии на референдуме не поддержали вступление страны в Евросоюз, следует из данных молдавского ЦИК после обработкии 91,08% протоколов.

В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?» 53,54% избирателей проголосовали против, поддержали идею 46,46%.

В Молдавии также прошли выборы президента страны. После обработки 95% протоколов лидирует баллотирующаяся на второй срок действующий президент Майя Санду. Она набрала 39,79% голосов. На втором месте бывший генпрокурор, оппозиционер Александр Стояногло — с 27,63%. Состоится второй тур выборов.

Председатель оппозиционного блока «Победа» Илан Шор назвал итоги голосования разгромом для власти. «Молдавский народ сказал свое слово. Санду, ты услышала? Ни твой ЕС, ни ты, ни твои еврохозяева здесь не нужны», — написал политик в своем телеграм-канале.

Санду несколько раз откладывала пресс-конференцию, но все-таки вышла к прессе с коротким заявлением. Молдавия столкнулась с «беспрецедентной атакой на демократию», сказала она. По ее словам, «криминальные группировки вместе с иностранными силами» якобы подкупили избирателей.