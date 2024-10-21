Алена Блин подстриглась налысо ради соперников

Участница реалити «Звезды в джунглях» Алена Блин пожертвовала красотой, чтобы накормить команду.

По правилам реалити, участникам дают задания за награды. Алене Блин предложили забрать еду, но за это она должна была состричь волосы. При этом участница могла сама поесть и не стричь волосы, но она выбрала принять испытание, чтобы накормить других звезд.

Когда Алена Блин вернулась в лагерь лысой, но с едой, звезды были в шоке. Их поразил поступок коллеги, и они решили, что теперь голосовать против нее будет совершенно неуместным, хотя до этого она была главным кандидатом, которого звезды хотели выгнать с проекта.

В проекте «Звезды в джунглях» известные артисты, блогеры и медийные личности в лагере без еды. Они проходят испытание за монеты, которыми пополняют общий банк. Победитель проекта заберет общий приз.