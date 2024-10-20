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Пришло время переобувать автомобиль

Источник:
Sibnet.ru
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Среднесуточная температура уже такая, что автомобилистам пора менять летнюю резину на зимнюю, сообщил технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

«Если вы заметили, что по прогнозу несколько дней подряд температура держится в районе +7 градусов, то доставайте зимнюю резину. Ни в коем случае не стоит ждать первого снега или устойчивого минуса — в такую погоду вы уже рискуете, передвигаясь на летних шинах», предупредил Родионов.

Специалист объяснил, что летние шины сделаны из такой резиновой смеси, которая дубеет, становится «деревянной», при первом же холоде — как раз от +7 до +5 градусов. Машина будет терять в управляемости, снизится пятно контакта с дорогой, будет хуже сцепление. В ситуации экстренного торможения появляется риск ухода в занос.

«Состав зимней резины предполагает эксплуатацию, как в серьезные холода, так и в оттепель. Ничего не случится с зимней шипованной или фрикционной резиной, если даже переобуться в +7, а потом поездить еще неделю в +10 градусов», — развеял заблуждение многих водителей Родионов.

Если зимняя резина будет новой, то ей необходима «прикатка». Первые 100 километров необходимо двигаться осторожно, без резких торможений и старта. Неделя езды в более-менее теплую погоду таким покрышкам даже пойдет на пользу.

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