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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Потери ВСУ в Курской области превысили 25 тысяч человек

Источник:
Sibnet.ru
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала боевых действий в Курской области потеряли более 25 тысяч военнослужащих, говорится в сообщении Минобороны России.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 25 050 военнослужащих, 167 танков, 83 боевые машины пехоты, 103 бронетранспортера, 964 боевые бронированные машины, 660 автомобилей, 210 артиллерийских орудий»,  — сказано в сообщении.

В Минобороны отметили, что также уничтожены 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 9 HIMARS и 6 MLRS производства США, 9 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 5 транспортно-заряжающих машин.

Кроме того, уничтожены 50 станций РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, 3 РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, 1 установка разминирования УР-77, и 3 бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

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