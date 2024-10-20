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Маск предрек введение в США цензуры в случае победы Харрис

Источник:
ТАСС
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Победа на президентских выборах США в ноябре кандидата от демократов и Камалы Харрис приведет к ужесточению цензуры СМИ, считает бизнесмен Илон Маск.

«Полагаю, что нас будет ждать серьезная цензура в случае наступления режима Камалы», — приводит ТАСС слова Маска, сказанные им на встрече с избирателями в штате Пенсильвания в поддержку кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа.

По словам бизнесмена, сейчас предпринимаются «большие усилия по установлению цензуры под предлогом борьбы с дезинформацией».  

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Республиканскую партию на них будет представлять бывший президент Дональд Трамп, а Демократическую — действующий вице-президент страны Камала Харрис.

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Политика #Мир
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