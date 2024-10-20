Си Цзиньпин призвал армию Китая приготовиться к войне

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) должна усилить подготовку к войне, заявил председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин ходе посещения бригады ракетных войск.

Военные должны «всесторонне усилить подготовку к войне и обеспечить войскам надежную боевую готовность», приводит РБК заявление китайского лидера.

Си Цзиньпин отметил, что китайские солдаты должны «укрепить свои стратегические сдерживающие и боевые возможности».

Китайский лидер сделал это заявление через несколько дней после того, как китайские военные провели крупномасштабные учения близ Тайваня, который Пекин считает своей территорией.

Власти Тайваня назвали китайские военные учения провокацией. В зону противовоздушной обороны острова за время учений входили 90 самолетов, вертолетов и беспилотников.