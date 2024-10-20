Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю, потерпел поражение от россиянина Бахрама Муртазалиева в поединке за чемпионский титул по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 69,9 килограмма.

Бой прошел в Орландо (США). Во втором раунде россиянин трижды отправил Цзю в нокдаун. В третьем раунде вновь был нокдаун. В итоге поединок завершился техническим нокаутом.

Цзю не сумел во второй раз стать чемпионом мира. Ранее он владел поясом Всемирной боксерской организации (WBO), с которым расстался в марте этого года после поражения в прошлом бою с американцем Себастьяном Фундорой.

29-летний Цзю потерпел второе поражение на профессиональном ринге при 24 победах (17 нокаутом).

31-летний Муртазалиев, проживающий в США, впервые защитил титул чемпиона мира, который завоевал в апреле этого года благодаря победе над немцем Джеком Кулькаем. Он не знает поражений на профессиональном ринге — 23 победы (17 нокаутом).