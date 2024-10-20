СМИ узнали о желании США пригласить Украину в НАТО

США больше не имеют принципиальных возражений против вступления Украины в НАТО, пишет Le Monde со ссылкой на источник в европейских дипломатических кругах.

«До сих пор США и Германия блокировали любую перспективу расширения НАТО за счет Украины, в то время как Франция и Великобритания больше выступают за это. Но, по некоторым данным, у них больше нет принципиальных возражений против приглашения», — сказал источник.

Президент США Джо Байден может принять соответствующее решение в случае победы Камалы Харрис на выборах президента — в переходный период до ее инаугурации.

Противником приглашения Украины в НАТО остается Германия. Но новая позиция Вашингтона может повлиять на точку зрения Берлина, сказал источник.

Украинский лидер Владимир Зеленский ранее представил «план победы». Первый пункт документа ­— приглашение Украины в НАТО.

Президент Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России и именно это стало одной из причин начала специальной военной операции.