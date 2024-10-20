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Страны G7 пообещали преобразовать армию Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Потребности ВСУ будут поддерживаться странами «Большой семерки» с учетом необходимости обновления и преобразования армии, сообщается в итоговой декларации саммита министров обороны государств G7.

«Мы подчеркиваем наше намерение продолжать оказывать помощь Украине, включая военную помощь в краткосрочной и долгосрочной перспективе», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте организации.

В качестве приоритетной задачи указывается преобразование украинской армии, чтобы сделать ее более совместимой со странами-партнерами в НАТО и дальнейшее вступление в альянс. В G7 входят США, Великобритания, Германия, Франция, Япония, Италия и Канада.

Россия критикует Запад за регулярную военную помощь Украине, выражая при этом уверенность, что поставки оружия не смогут переломить ход военной операции в пользу ВСУ.

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Политика #Армия #Мир
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