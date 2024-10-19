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Основатель квадробики прокомментировал скандалы в России

Источник:
Sibnet.ru
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Создатель квадробики японец Кеничи Ито рассказал, что знает о широком обсуждении темы квадроберов в России.

«Квадробика — это веселое направление, которое помогает детям получать достаточно упражнений и стимулирует их творческие способности. Но мы также понимаем, что это может создавать проблемы для общества, поскольку дети слишком увлекаются», — цитирует Ито РБК.

При этом он отметил, что ходьба на четвереньках оттачивает чувство равновесия, полезна для плечевых и тазобедренных суставов, препятствует развитию заболеваний спины. Для ходьбы на четырех ногах требуется в четыре раза больше физической силы, чем для ходьбы на двух ногах.

Кеничи Ито — 42-летний спортсмен из Токио. Он изобрел технику бега на четвереньках в 2003 году, подсмотрев ее у мартышек-гусар в зоопарке. В 2008 году японец установил свой первый мировой рекорд на дистанции 100 метров, который составлял 18,58 секунды.

Ито считается одним из родоначальников квадробики — движения, участники которого (в основном дети) носят маски и хвосты животных, передвигаются как животные, а также имитируют их звуки. Госдума в настоящее время обсуждает возможность запрета квадробики.

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