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Пиратская библиотека Flibusta продолжит работу

Источник:
Sibnet.ru
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Создатель пиратской онлайн-библиотеки Flibusta сообщил на сайте проекта, что она продолжит свою работу. В конце сентября он опубликовал пост под названием «Конец», в котором заявил, что у него обнаружили опухоль головного мозга, анонсировав закрытие проекта.

В новом сообщении создатель Flibusta, известный под псевдонимом Stiver, сообщил, что серверы оплачены, сайт поддерживается и работает в стабильном режиме.

Flibusta была основана в октябре 2009 года. Изначально архив библиотеки составлял около 200 гигабайт книг, к сентябрю 2024 года он вырос более чем вдвое — до 445 гигабайт. Всего в библиотеке порядка 637 тысяч литературных произведений.

В 2015 году Роскомнадзор заблокировал Flibusta по иску издательства «Эксмо». Издательство обвинило ресурс в нарушении своих авторских прав.

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