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Wink раскрыл дату премьеры сериала «Хит»

Источник:
Sibnet.ru
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Онлайн-кинотеатр Wink начнет показывать документальный сериал «Хит», посвященный истории российской поп-музыке, 24 октября.

В этот день выйдут первые два эпизода проекта. Всего их будет восемь. Документальный сериал пополнит линейку Wink Originals, в которую также входят «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Комбинация», «Фишер», «Балет» и другие.

Сериал посвящен развитию российской музыкальной индустрии с 1991 года и до наших дней. На протяжении восьми серий создатели будут исследовать феномен возникновения любимых на все времена песен.

В заключительном, восьмом выпуске авторы проекта переосмыслят семь ярких хитов каждой пятилетки и запишут мини-альбом каверов с участием музыкальных легенд и восходящих звезд.

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