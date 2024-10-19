Подорожание сливочного масла объяснили

Подорожание сливочного масла вызвано ростом спроса на молочную продукцию, а также увеличением производства и нехваткой внутренних объемов сырья, рассказала председатель Совета Молочного союза России Людмила Маницкая.

«У нас не хватает молока — сырья. Кроме того, у нас в этом году как никогда — уже десять лет такого не было — выросло потребление молочной продукции», — отметила эксперт.

По ее словам, после введения санкций против России потребление молочной продукции упало до 165 килограммов на человека, тогда как в настоящее время этот показатель составляет 270 килограммов.

В стране не хватает коров. При этом в этих условиях наблюдается рост производства молочной и кондитерской продукции. Из-за этого молоко приходится закупать за границей, в первую очередь в Белоруссии.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов ранее направил в Минэкономразвития обращение с просьбой урегулировать цены на сливочное масло. По данным Росстата, розничные цены на сливочное масло в России с начала года выросли на 17,96%.