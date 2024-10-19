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Водителям запретят электронные сигареты за рулем

Источник:
Sibnet.ru
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Водителям запретят за рулем курить электронные сигареты, за нарушение будут штрафовать, такая норма содержится в пакете поправок к ПДД, предложенных Минтрансом.

Под запрет попадут вейпы, электронные сигареты, системы нагревания табака и прочие устройства. «Избыточное выделение пара может снижать обзорность», — так объясняется запрет.

Обычные сигареты под запрет не попадают.

Сумма штрафа еще не прописана. Автоэксперт Александр Шумский в видео на YouTube предположил, что она может составить 1,5 тысячи рублей — по аналогии со штрафом за использование мобильного телефона.

Шумский порассуждал, что теоретически курение можно натянуть на «пьяную» статью — 12.8 КоАП, которая запрещает и употребление иных вызывающих опьянение веществ.

«С точки зрения медицины никотин, содержащийся в сигаретах и их аналогах, — психоактивное вещество, действующее на те же нервные центры, что и алкоголь. Значит, за курение во время управления автомобилем могут оштрафовать на 30 тысяч рублей или лишить прав на срок до двух лет», — отметил он.

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