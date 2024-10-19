Правило пяти секунд: можно ли есть упавшую на пол еду

Популярный миф гласит, что если быстро поднять упавшую на пол еду, то патогенные бактерии не успеют «переползти» на продукт и сделать его опасным. Речь идет о так называемом «правиле пяти секунд» — якобы безопасном интервале, за который нужно успеть поднять упавший кусок.

Некоторые приверженцы «правила» считают, что его соблюдение помогает укрепить иммунную систему, так как за короткий промежуток времени на еду попадает лишь незначительное количество вредоносных микроорганизмов. Однако ученые с ними не согласны.

Что говорит наука

Одним из первых среди ученых «правило пяти секунд» в 2007 году проверил американский профессор Пол Доусон, который провел эксперименты с культурами сальмонелл и тремя видами покрытия: деревянным, плиточным и ковровым.

Исследователь оставлял на покрытиях хлеб и вареную колбасу на пять, 30 и 60 секунд. Выяснилось, что более 99% бактерий перебрались на пищу в первые пять секунд. Однако куда важнее оказался тип покрытия. Так, меньше всего микробов нашли на продуктах, которые подняли с ковра.

Самыми грязными помещениями в квартире считаются ванная и кухня. По расчетам исследователей, на одном квадратном метре здесь находится около 70 тысяч различных микробов, среди которых есть опасные. В гостиной это количество падает вдвое.

В 2016 году еще один американский профессор Дональд Шафнер дополнил эксперименты Доусона. Выяснилось, что при определенных условиях бактериям может потребоваться меньше секунды, чтобы заразить упавшие продукты, а ключевым фактором стала влажность.

Микроорганизмы передвигаются намного быстрее в увлажненной среде. Эксперименты Шафнера показали, что на влажной еде, упавшей на пол, будет максимальное количество бактерий, а для масштабного заражения в этом случае достаточно пары секунд.

Все дело в том, что бактерии цепляются к потенциальной пище фимбриями — нитевидными белковыми структурами с адгезивными свойствами, расположенными на поверхности клетки. Их размер может достигать 20 микрометров.

В целом все упавшие продукты оказываются заражены. Поэтому их употребление в пищу — лотерея, ведь предугадать, какие микробы населяют поверхность пола, невозможно. Однако стоит помнить простое правило — меньше всего рискуют люди, которые поднимают сухие продукты, упавшие на ковер.