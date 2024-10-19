Ноябрь в Западной Сибири с большой вероятностью будет теплым

Температурный фон в регионах Западной Сибири в ноябре прогнозируется выше нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Сибири (температурный фон в ноябре) выше нормы с вероятностью 70%», — сказал Вильфанд на пресс-конференции в МИЦ «Известия», показав карту долгосрочного прогноза.

Положительная температурная аномалия 1 градус относительно средних 30-летних показателей прогнозируется в Западной Сибири, согласно данным сервиса «Яндекс погода».

Среднемесячная температура в Сибири в ноябре — минус 8-10 градусов Цельсия.

Количество осадков окажется в пределах климатической нормы, но заметно больше дождей и снега обещают в Новосибирске.

«К прогнозам на долгие сроки надо относиться очень осторожно. <…> Погода сама не знает, что с ней будет через месяц, потому что в ней есть хаотический момент», — отметил синоптик.